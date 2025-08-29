Bursa Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağuston Zafer Bayramı öncesinde kentin dört bir tarafını ‘Bir Zafer Var’ temalı afiş ve billboardlarla donatarak 7’den 70’e herkese Büyük Zafer’in coşkusunu yaşatıyor.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, tüm milli bayramlarda olduğu gibi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümünü de zengin içerikli programlarla kutluyor.

Bu kapsamda bağımsızlığın simgesi, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolun mihenk taşı olan 30 Ağustos Zafer Bayramı için kentin dört bir yanı, ‘Yüreklerimizi Birleştiren, Yolumuzu Aydınlatan, Yarınlara İlham Olan, Her Nesilde Yaşayan, Bir Zafer Var’ temalı billboardlarla süslendi.

Kentin ana arterlerinden meydanlarına, köprü üstlerinden duraklara kadar pek çok noktada yer alan zafer temalı görseller, milli birlik duygusunu pekiştirirken Bursalılara şimdiden Zafer Bayramı coşkusunu yaşatıyor.