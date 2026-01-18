Bunlar da ilginizi çekebilir

Özgür Özel: 'Emekli artık zam değil; sandık istiyor'

Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligin 16. haftasında 25 Ocak'ta deplasmanda Ziraat Bankkart ile karşılaşacak.

Karşılaşmanın ilk setini 25-17 kaybeden Bursa Büyükşehir Belediyespor, ikinci sette rakibine 25-23 üstünlük sağladı. Bursa Büyükşehir Belediyespor, üçüncü seti 25-17 kaybederken, dördüncü setten 25-22 üstün ayrıldı ve maç tie-break setine taşındı. Final setini de 15-11 alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

BURSA (İGFA) - Ligde oynadığı 14 maçta 7 galibiyet ve 7 yenilgi alarak haftaya 7. sırada başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 9. sırada yer alan rakibi Altekma ile Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda karşı karşıya geldi.

SMS Grup Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 15. haftada sahasında Altekma'yı 3-2 mağlup etti.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.