SMS Grup Efeler Ligi'nde mücadele eden Bursa Büyükşehir Belediyespor, 15. haftada sahasında Altekma'yı 3-2 mağlup etti.

BURSA (İGFA) - Ligde oynadığı 14 maçta 7 galibiyet ve 7 yenilgi alarak haftaya 7. sırada başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 9. sırada yer alan rakibi Altekma ile Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk setini 25-17 kaybeden Bursa Büyükşehir Belediyespor, ikinci sette rakibine 25-23 üstünlük sağladı. Bursa Büyükşehir Belediyespor, üçüncü seti 25-17 kaybederken, dördüncü setten 25-22 üstün ayrıldı ve maç tie-break setine taşındı. Final setini de 15-11 alan Bursa Büyükşehir Belediyespor, karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, ligin 16. haftasında 25 Ocak'ta deplasmanda Ziraat Bankkart ile karşılaşacak.

SALON: Cengiz Göllü
HAKEMLER: Yasin Okumuş, Melike Erol Özkan
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Gökhan Gökgöz, Hasan Sıkar, Corre, Osmany, Emir Kaan Öztürk, Dırlic (Ümit Demir (L), Alperay Demirciler (L), Enis Ali Ay, Oğuzhan Doğruluk, Burhan Zorluer, Lawrence, Kadir Bircan)
ALTEKMA: Bertuğ Öndeş, Maksim, Ewert, Gülhan Emir Pınar, Lawani, Cafer Kirkit (Arda Kara (L), Hüseyin Şahin (L), Erhan Hamarat, Boğaçhan Zambak, Eray Kursav)
SETLER: 17-25, 25-23, 17-25, 25-22, 15-11
SÜRE: 131 Dakika (22, 31, 27, 33, 18)

