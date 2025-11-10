Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Muhammed Emir Kurtulan, Biathle Triathle Avrupa Şampiyonası'nda 4 madalya birden kazanarak Bursa'nın gururu oldu.

BURSA (İGFA) - Antalya'da 5-9 Kasım tarihleri arasında düzenlenen Biathle Triathle Avrupa Şampiyonası'nda 4 madalya birden kazanan Bursa Büyükşehir Belediyesporlu Muhammed Emir Kurtulan, kente büyük gurur yaşattı.

Muhammed Emir Kurtulan, şampiyonada ilk olarak triathle bireyselde Avrupa şampiyonluğu kazandı. Önemli organizasyonda triathle erkek bayrakta Avrupa şampiyonu olan Kurtulan, biathle mix bayrakta da zirvede yer aldı ve Avrupa şampiyonluğuna ulaştı. Muhammed Emir Kurtulan, son olarak da biathle erkek bayrakta Avrupa şampiyonluğu kazanarak şampiyonayı 4 altın madalya ile tamamladı.