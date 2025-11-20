Bursa OSB tarafından düzenlenen ve bölgedeki fabrikalar ile kurumların takımlarının katıldığı geleneksel halı saha futbol turnuvasının 19.'su sona erdi. Turnuvanın finalinde Bursa OSB Müdürlüğü'nün futbol takımı şampiyon oldu.

BURSA (İGFA) - Bursa'da 27 Eylül tarihinde başlayan ve 3 grupta 15 takımın mücadele ettiği turnuvanın son maçında Bursa OSB Müdürlüğü takımı ile Oyak Horse takımı karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 4-2 skorla kazanan Bursa OSB Müdürlüğü takımı şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Kupa seremonisinde konuşan Bursa OSB Müdürü Osman Yıldırım, 'Bu sene 19'uncu kez düzenlediğimiz turnuvamızı, sporun birleştirici gücü ile birlikte başarıyla tamamlamış bulunuyoruz. Futbol turnuvamız yalnızca bir spor karşılaşması değil, bölgemizin fabrikalarında emek veren binlerce çalışanı kaynaştıran, rekabeti dostluğa dönüştüren sosyal bir etkinlik olduğunu belirtmek isterim. Bu turnuvada dostluğun kazandığını bir kez daha görmüş olduk. Bütün takımlarımızı göstermiş olduğu performanslarından dolayı kutluyorum. Bu vesile ile turnuvamızı birincilikle tamamlayan takımımızı, gol kralımızı, en iyi kalecimizi, en iyi futbolcu ve en centilmen takımımızı tebrik ediyorum' dedi.

Konuşmanın ardından Bursa OSB Müdürlüğü takımına şampiyonluk kupası, Oyak Horse takımına ikincilik, Beyçelik Gestamp takımına da üçüncülük kupası verildi. Turnuvada Bursa OSB Müdürlüğü takımından Doğukan Çankaya'ya gol kralı, Oyak Horse takımından İsmail Alkan'a en iyi kaleci, Bursa OSB Müdürlüğü takımından Mert Öz'e en iyi futbolcu ve Üçge takımına da en centilmen takım kupası verildi.

Ali Osman Sönmez Spor Tesislerinde gerçekleştirilen final maçı ve kupa törenine katılanlara Mekaş Yemek tarafından ikramda bulunuldu.