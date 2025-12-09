Geleneksel olarak düzenlenen 25. Direklerarası Seyircileri Tiyatro Ödülleri, bu yıl İstanbul Kadıköy'deki Atacan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Türkiye genelinden oyunların değerlendirildiği organizasyonda, Tek Kişilik Performans (Geleneksel) ödülü, 'Mehmet ile Havva'nın Hikâyesi' oyununu meddah oyun tekniğiyle tek başına sahneleyen Müjdat Gezen Sanat Merkezi mezunu Bursa'nın Mustafakemalpaşalı usta oyuncu Seçkin Kaymaz'a verildi.

Kaymaz, Türkiye'de bu geleneği sahne üzerinde ustalıkla uygulayan sayılı isimlerden biri olarak gösteriliyor.

Usta oyuncu Kaymaz'ın aldığı bu ödül, hem meddahlık geleneğinin yaşatılmasına hem de Mustafakemalpaşa'nın sanat camiasındaki temsil gücüne önemli bir katkı sundu.