Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği Üniversite Eğitim Destekleri kapsamında yapılan başvuruların, incelemeleri tamamlandı.

MANİSA (İGFA) - Binlerce ihtiyaç sahibi üniversite öğrencisine sağlanacak desteklerin ödeme tarihi ve başvuru sonuçları belli oldu.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, 'Manisa'yı öğrenci dostu şehir yapma vizyonumuzla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gençlerimizin yanındayız ve onlara destek olmaya devam edeceğiz' dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine yönelik eğitim desteği müjdesinde tüm çalışmalar tamamlandı. Manisa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen öğrencilerin başvuru durumlarının, resmi web sitesi manisa.bel.tr adresinde açılan sorgulama ekranı üzerinden kontrol edilebileceği duyuruldu.

TOPLAM 6 BİN TL DESTEK 10 ARALIK'TA HESAPLARDA

Yapılan detaylı incelemeler sonucunda destek almaya hak kazanan öğrencilerin, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ait olmak üzere aylık 2 bin TL üzerinden toplam 6 bin TL tutarındaki eğitim desteklerinin, 10 Aralık tarihinde hesaplarına yatırılacağı bildirildi.

BAŞKAN DUTLULU: 'MANİSA GERÇEK BİR ÖĞRENCİ DOSTU ŞEHİR OLACAK'

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, gençlerin ve eğitimin kendileri için en büyük öncelik olduğunu vurguladı.

Başkan Dutlulu, 'Manisa'yı gerçek bir öğrenci dostu şehir yapma vizyonumuz doğrultusunda adımlarımızı kararlılıkla atıyoruz. Bu destekleri, öğrencilerimizin ekonomik yükünü hafifletmek ve onların sadece derslerine odaklanmalarını sağlamak amacıyla yapıyoruz. Gençlerimizin yanında olmak, onların eğitim hayatına destek vermek bizim en temel görevimizdir. Manisa, gençleriyle birlikte yükselecek' ifadelerini kullandı.