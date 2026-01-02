Bunlar da ilginizi çekebilir

Başarılı sahne deneyimleriyle yeni yıla daha heyecanlı giren çocuklar, etkinlik sonunda unutulmaz deneyimlerini sertifikalarla taçlandırdı.

Sahnedeki özgüvenleri ve enerjileriyle dikkat çeken minik oyuncular, izleyenlere eğlenceli anlar yaşatırken yeni yılın umut dolu mesajını da paylaştı.

Bursa BKM Kitap Çocuk Kulübü Tiyatro Kulübü yılın son etkinliğinde 'Yeni Yılı Kurtarıyoruz' adlı oyunu sergiledi. Tiyatro eğitmeni Batuhan Tozkoparan'ın yazıp yönettiği oyun, minik oyuncuların enerjisi ve özgüveniyle izleyicilere keyifli anlar yaşattı.

