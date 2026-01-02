Bursa BKM Kitap Çocuk Kulübü Tiyatro Kulübü yılın son etkinliğinde 'Yeni Yılı Kurtarıyoruz' adlı oyunu sergiledi. Tiyatro eğitmeni Batuhan Tozkoparan'ın yazıp yönettiği oyun, minik oyuncuların enerjisi ve özgüveniyle izleyicilere keyifli anlar yaşattı.
BURSA (İGFA) - Bursa BKM Kitap Özlüce Şubesi'nde Çocuk Kulübü'nün açtığı tiyatro atölyesine katılarak eğitim alan çocuklar 6 derslik eğitim sürecini başarıyla tamamlayarak 2025 yılının son etkinliğinde sahne aldı.
Tiyatro eğitmeni Batuhan Tozkoparan'ın yazıp yönettiği 'Yeni Yılı Kurtarıyoruz' adlı oyun, minik oyuncuların performanslarıyla izleyicilerden tam not aldı.
Sahnedeki özgüvenleri ve enerjileriyle dikkat çeken minik oyuncular, izleyenlere eğlenceli anlar yaşatırken yeni yılın umut dolu mesajını da paylaştı.
Başarılı sahne deneyimleriyle yeni yıla daha heyecanlı giren çocuklar, etkinlik sonunda unutulmaz deneyimlerini sertifikalarla taçlandırdı.