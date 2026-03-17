İzmit Belediyesi'nin geleneksel halk iftarında binlerce vatandaş aynı sofrada buluştu. Başkan Fatma Kaplan Hürriyet, 'Halkımızla biz büyük bir aileyiz' dedi.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel halk iftarı programı, bu yıl da yoğun katılımla gerçekleştirildi. Belediye meydanında kurulan iftar sofrasında binlerce İzmitli bir araya gelerek Ramazan ayının birlik ve dayanışma ruhunu paylaştı.

İftar programına ev sahipliği yapan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, vatandaşlarla tek tek ilgilenerek masaları dolaştı ve sohbet etti. Programda konuşan Hürriyet, 'Halkımızla biz büyük bir aileyiz. Bu sofralarda buluşmak bizim için çok kıymetli. Şimdiden herkese hayırlı bayramlar diliyorum' ifadelerini kullandı.

Ramazan ayı boyunca sosyal destek çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Hürriyet, aşevinin kapasitesini artırdıklarını ve her gün 5 farklı noktada iftar sofraları kurduklarını söyledi.

Programa ayrıca Erdem Arcan, Gökhan Ercan ve çok sayıda partili ile vatandaş katıldı.

CHP Kocaeli İl Başkanı Erdem Arcan konuşmasında, bayramın adalet, barış ve kardeşlik getirmesi temennisinde bulunarak, 'Adalet varsa umut vardır, kardeşlik varsa gerçek bayram vardır' dedi.

CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan ise Ramazan boyunca farklı mahallelerde kurulan iftar sofralarına dikkat çekerek, 'Bugün burada güçlü bir İzmit var. Aynı duygularda birleşen bir İzmit'i hep birlikte büyüttük' ifadelerini kullandı.

Program, binlerce vatandaşın aynı sofrada buluştuğu sıcak ve samimi bir atmosferde tamamlandı.