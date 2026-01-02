Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Arifiye İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 63. Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Arifiye İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen 63. Genişletilmiş İlçe Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Alemdar, 'Arifiye'nin gelişimine katkı sunacak adımları atıyoruz. Altyapı ve asfalt çalışmalarımızın yanı sıra Arifiye Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi'nde sona geldik. Hanlı mahallemiz de futbol, basketbol ve voleybol saha projemizi tamamladık. İnşallah birlik ve beraberlik içerisinde hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz' dedi.

YOĞUN KATILIM

Programa, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ali İnci ve Ertuğrul Kocacık, Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, İl Başkan Yardımcısı Ahmet Acar ve Cafer Güler, Arifiye İlçe Başkanı Fatih Yeşilyurt, İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Yıldız, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sinan Taha Coşkun, meclis üyeleri, mahalle temsilcileri ve partililer katıldı.

HİZMETLERİMİZİ HIZLA HAYATA GEÇİRİYORUZ

Programda konuşan Başkan Alemdar, 'Şehrimizde ihtiyaç olan hizmetleri hızla hayata geçiriyoruz. İlk gün taşıdığımız heyecan ve azimle çalışmaya devam ediyoruz. Elbette tüm çalışmaları birlik ve beraberlik içerisinde gerçekleştiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, bakanlarımız, genel başkan yardımcımız, milletvekillerimizin desteğini her zaman arkamızda hissediyoruz. Ben bu vesileyle destek veren herkese teşekkürlerimi sunuyorum' dedi.

ARİFİYE YÜZME HAVUZU VE GENÇLİK MERKEZİ'NDE SONA GELDİK

Başkan Alemdar, '16 ilçemizin tamamına eşit ve adil hizmet götürüyoruz. Arifiye için ADARAY'ı tekrar hizmete açtık. Arifiye Yüzme Havuzu ve Gençlik Merkezi'nin sonuna geldik, yakın zamanda bu merkezi de gençlerimizin kullanımına sunacağız. Bir yandan ilçemizde asfalt ve altyapı çalışmaları da hızla devam ediyor. Ayrıca gölü korumak için de alternatif kaynak ve altyapı yatırımlarını hayata geçiriyoruz' şeklinde konuştu.

'HEM ŞEHRİMİZ HEM DE ÜLKEMİZ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

AK Parti Milletvekili Lütfi Bayraktar ise, 'Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu iradenin son 25 yılda ülkemizi nereden nereye getirdiğini çok iyi görüyoruz. Ben inanıyorum ki bu gelişim ve değişim Türkiye Yüzyılı vizyonuyla artarak devam edecektir. Hep birlikte hem şehrimiz hem de ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz' şeklinde konuştu.

'ARİFİYE ÇOK FARKLI BİR NOKTAYA GELİYOR'

AK Parti Milletvekili Ali İnci, 'Mollaköy projesiyle ilgili çalışmaları için Yusuf Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kamulaştırmalar tamamlanacak, adacıklar kaldırılacak ve Arifiye, Avrupa'nın konuşacağı bir kano-kürek merkezi haline gelecek. Yüzme havuzu, spor tesisleri, hızlı tren projeleri, yollar ve üniversite yatırımlarıyla Arifiye çok farklı bir noktaya geliyor' dedi.

'DURMADAN VE YORULMADAN ÇALIŞMAYI SÜRDÜRECEĞİZ'

AK Parti Milletvekili Ertuğrul Kocacık, 'AK Parti olarak milletimizin sesini duymadan, teşkilatımızın fikirlerini almadan, yol arkadaşlarımızla omuz omuza istişare etmeden adım atmayan bir hareketiz. Eser ve hizmet siyasetimizi daha da ileri taşıyarak ülkemize hizmet etmeye devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla aziz milletimizle gönül gönüle, durmadan ve yorulmadan çalışmayı sürdüreceğiz' diye konuştu.

'BU DAVA MAZLUMUN UMUDU OLMAYA DEVAM EDECEKTİR'

İl Başkan Yardımcısı Cafer Güler, 'Bugünlere geldiğimiz için Rabbime şükrediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu dava mazlumun umudu olmaya devam edecektir. Bugün burada sizlerin fikir ve önerilerini hep birlikte dinleyecek hem şehrimizin hem de ülkemizin geleceği için birlik ve beraberlik içerisinde çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

'SAKARYA'NIN SON İKİ YILDA KAZANDIĞI SPOR PROJELERİ TAKDİRE ŞAYANDIR'

Divan Kurulu Başkanı, İl Başkan Yardımcısı Ahmet Acar ise, 'Toplantımız hayırlı olsun. İnşallah verimli bir toplantı gerçekleştireceğiz. Ben buradan özellikle şunu ifade etmek isterim ki, Mollaköy başta olmak üzere Arifiye'de hayata geçirilen spor yatırımları ile Sakarya'nın son iki yılda kazandığı spor projeleri gerçekten takdire şayandır. Bu süreçte ortaya konulan emek ve gayretlerden dolayı ilçe belediyemizi ve Yusuf Başkanımızı tebrik ediyorum' diye konuştu.

'İŞİMİZ HİZMET, GÜCÜMÜZ MİLLET'

Arifiye Belediye Başkanı İsmail Karakullukçu, 'Bu zamana kadar bizler partimizin sloganı 'İşimiz hizmet, gücümüz millet' doğrultusunda insanlarımızın hepsine hizmet etmeye çalıştık. Bununla ilgili de Arifiye'nin nereden nereye geldiğini görebiliyoruz. Göreve geldiğimiz günden itibaren ilçedeki eksiklerin birçoğunu gerçekleştirdik, üzerine de birçok şeyi koyduk. Bundan sonra da hep birlikte uyum içinde çalışarak insanlarımıza çok güzel hizmetler yapacağız'

'İLÇE TEŞKİLATIMIZA ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Programda konuşan AK Parti Arifiye İlçe Başkanı Fatih Yeşilyurt, 'Arifiye'miz ana kademesiyle, kadın kollarıyla, gençlik kollarıyla, mahalle başkanlarıyla meclis üyeleriyle ve kıymetli belediye başkanımızla bir ve beraber olduğunda başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Bu süreçte tüm gayretiyle çalışan ilçe teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum' dedi.