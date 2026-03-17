AK Parti Mardin teşkilatı, Ramazan ayının bereketiyle ihtiyaç sahibi çocuklara kıyafet desteği sağlamaya devam ediyor.

Şehmus EDİS (MARDİN İGFA)

AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, daha önce verdikleri sözü tutarak bugüne kadar 365 çocuğa yeni kıyafet giydirdiklerini duyurdu. Uncu, 'Kimsesizlerin, yetimlerin, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına giydirdik. Onlara söz vermiştik, bugün 365 kişiye ulaştık. İnşallah ramazan sonuna kadar Kadın Kollarımızla beraber bin 500 kişiye ulaşacağız' açıklamasında bulundu.

Bu proje, Ramazan'ın dayanışma ve paylaşma ruhunu yansıtarak Mardin'de gönüllere dokunmaya devam ettiklerini kaydeden Üncü, 'Teşkilatın kadın kolları ile birlikte yürüttüğü çalışma, ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının yüzünü güldürmeye devam edecgiz.Ramazan ayında Hayırseverlik ve yardımlaşma ruhuyla nice güzel çalışmalara vesile olması temeni ediyorum'.şeklinde açıklamada bulundu.