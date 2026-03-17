Kütahya Belediyesi tarafından düzenlenen program kapsamında vatandaşlara kiraz fidanı dağıtıldı.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi, yerel tarımsal değerlerin korunması ve üretimin teşvik edilmesi amacıyla kiraz fidanı dağıtımı gerçekleştirdi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen programa Belediye Başkanı Eyüp Kahveci de katıldı.

Şehirle özdeşleşmiş yerel kiraz çeşitlerinin yeniden canlandırılmasını hedefleyen programa vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Çalışma kapsamında, kırsal ve tarıma uygun mahallelerde yaşayan vatandaşlara hane başına dört adet kiraz fidanı dağıtıldı.

Programda vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Kahveci, yerel üretimin önemine dikkat çekerek Kütahya'nın verimli topraklarında geleneksel lezzetlerin yeniden hayat bulacağını ifade etti. Belediye yetkilileri, kaybolmaya yüz tutmuş yerel kiraz türlerini yeniden yaygınlaştırmayı amaçlayan projenin önümüzdeki süreçte de devam edeceğini bildirdi.