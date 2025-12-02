Bursa'da Gökkuşağı Koleji 4. sınıf öğrencisi Alp Varlık, dünya çapında düzenlenen Golden Time Talent Uluslararası Piyano Yarışmasında büyük bir başarıya imza atarak 1.'lik ödülüne layık görüldü.

BURSA (İGFA) - Bursa'da faaliyet gösteren Gökkuşağı Koleji, uluslararası platformlarda öğrencilerinin elde ettiği başarılarla gururlanmaya devam ediyor.

4. sınıf öğrencisi Alp Varlık, güçlü tekniği, müzikal olgunluğu ve sahne hakimiyetiyle jüri üyelerinden tam not alarak ülkemizi ve okulunu uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etti.

Elde ettiği başarının ardından Alp, yarışmanın özel davetlisi olarak Londra'da gerçekleştirilecek gala konserine katılmaya hak kazandı.

Kampüs Müdürü Gökhan Akıllı, akademik mükemmelliğin yanında öğrencilerinin sanatsal, kültürel ve sosyal gelişimlerini destekleyen güçlü bir eğitim felsefesine sahip olduklarını belirterek, uluslararası başarısından dolayı öğrencisiyle gurur duyduklarını söyledi.

Öğretmenleri ve arkadaşları tarafından alkışlarla karşılanan genç yetenek Alp Varlık, ödülü almanın kendisi için çok heyecan verici olduğunu ifade ederek, Londra'daki gala konserinde de en iyi performansımı sergilemeyi dört gözle beklediğini kaydetti.