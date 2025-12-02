Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 24 saat esasıyla çalışan ve uzun mesafe kat eden şoförlere, defansif ve ileri sürüş teknikleri eğitimleri veriliyor.

BURSA (İGFA) - Ulaşımdan altyapıya kadar birçok alanda çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, personelin daha donanımlı hale gelebilmesi amacıyla eğitim programlarına da aksatmadan devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığına bağlı Personel Geliştirme Şube Müdürlüğü koordinasyonluğunda, belediye bünyesindeki şoförlere defansif ve ileri sürüş teknikleri eğitimi veriliyor. 5 gün sürecek olan eğitimlerin ilk gününde İleri Sürüş Teknikleri ve Ralli Uzmanı Resul Ergün tarafından sürücülere defansif ve ileri sürüş tekniklerinin önemi, uykusuzluk ve yorgunlukla mücadele, trafik güvenliği ve kazalardan korunma yöntemleri detaylı bir şekilde anlatıldı.

Altınova ek hizmet binası şantiye alanında özel olarak oluşturulan parkurda binek araç, kamyonet ve ağır vasıtaları kullanan şoförler, Eğitmen Resul Ergün'ün gözetiminde hünerlerini sergiledi. Eğitime katılan personel, manevra hareketleri, geri park etme, direksiyon hakimiyeti ve ABS-ESP frenleme teknikleriyle eğitmenlerden tam not aldı.