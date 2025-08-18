Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Gezici Sanat Atölyesi, kentin dört bir yanında çocukları birbirinden renkli etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa’da çocukların yaz tatilini hem eğlenerek, hem de öğrenerek geçirmesi için projeler geliştiren Büyükşehir Belediyesi, ‘Bursa Sanatla Yeşeriyor’ etkinlikleri kapsamında Gezici Sanat Atölyesi’ni çocuklarla buluşturmaya devam ediyor.

17 ilçeyi gezerek birbirinden renkli etkinlikleri çocukların ayağına götüren Gezici Sanat Atölyesi’nin son durağı, Merinos Parkı oldu.

Sanat ve doğanın birlikteliği üzerine yapılan sohbetle başlayan etkinlikte, çocuklar aromatik bitki tohumlarını toprakla yoğurarak şekil verdi.

Eğlenceli bir gün geçiren katılımcılar, hem el becerilerini geliştirdi, hem de birlikte üretmenin mutluluğunu yaşadı.

Sanatla doğayı birlikte yaşamanın büyük keyif verdiğini söyleyen çocuklar, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e teşekkür ettiler.