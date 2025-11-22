Adana Büyükşehir Başkanvekli Güngör Geçer çadırlarda çadırlarda kalan vatandaşları ziyaret etti, sağlık taraması ve evde bakım hizmetlerini denetledi, okullarda çocuklarla bir araya geldi.

ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Göç ve Göçmen İşleri Şube Müdürlüğü ise Sosyal Gelişim ve Dayanışma Derneği (SGDD/ASAM), geçici tarım işçilerinin yaşadığı bölgelerde insanların temel hizmetlere daha kolay ulaşabilmesi için ortak çalışmalarını sürdürüyor.

Adana Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güngör Geçer; Karataş Belediye Başkanı Ali Bedrettin Karataş, Büyükşehir Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın uzman çalışanları ve Derman ekibiyle birlikte Karataş'ın Bahçe Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları denetleri, halkla bir araya geldi, okullarda çocukları ziyaret etti.

TOPLUMSAL DAYANIŞMAYI GÜÇLENDİREN HİZMETLER

Büyükşehir Derman ekibinin de katılımıyla mevsimlik işçilere ve göçmenlere sağlık taraması, bilgilendirme, evde bakım, kadın-çocuk sağlığı danışmanlığı, üreme sağlığı eğitimi, gezici kuaför, gıda kolisi ve hijyen kiti desteği sağlanırken, mahalledeki okullar ziyaret edildi, öğrencilere kırtasiye malzemesi desteği verildi.

Çalışmalar kapsamında mevsimlik tarım işçilerinin yoğun olarak yaşadığı çadır alanlar ziyaret edildi, ihtiyaçlar yerinde tespit edildi, toplumsal dayanışmayı güçlendiren hizmetler sunuldu.

YERİNDE HİZMET ULAŞTIRILDI

Saha faaliyetleri Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili daire ve şube görevlileri ile SGDD/ASAM'ın UNICEF desteğiyle yürüttüğü Çocuk ve Aile Destek Merkezi'nde görev yapan uzmanların da katılımıyla koordineli bir şekilde gerçekleştirildi. Sağlık personeli ve saha ekipleri, Karataş İlçesi Bahçe Mahallesi'ndeki tarım alanlarında zorlu koşullarda yaşamını sürdüren vatandaşlara ve göçmenlere yerinde hizmet ulaştırdı.

Ziyaretlerde temel sağlık hizmetlerine erişimde güçlük yaşayan kişilere evde bakım, koruma, sağlık konusunda bilgilendirme ve sağlık taraması hizmetleri sağlandı. Kadın ve çocuk sağlığı, üreme sağlığı ve koruyucu sağlık uygulamalarına ilişkin bilgilendirme ve yönlendirme yapılırken, belediyenin geçici kuaför aracıyla saç kesimi hizmeti de sunuldu.

Ayrıca Adana Büyükşehir Belediyesi'nin Mobil Sağlık Tarama Aracı ile SGDD/ASAM'ın mobil klinik aracı, çadır bölgelerinde yerinde değerlendirme yaparak önleyici muayene çalışmaları tamamlandı. İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen hanelere hijyen kitleri, yeni doğan bebekler için bebek hijyen kitleri, okul çağındaki çocuklara kırtasiye setleri ve hanelere verilmek üzere gıda kolisi dağıtıldı.