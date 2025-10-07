Bursa Büyükşehir Belediyesi, üniversite eğitimi almak için ilk kez Bursa'ya gelen gençleri terminal ve üniversite kampüslerinde kurduğu stantlarla karşılıyor. Samimi bir ortamda karşılanan gençler, kente dair bilgilendiriliyor.

BURSA (İGFA) - Türkiye'nin yarınları olan gençlere büyük önem veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin yanında olmaya devam ediyor.

Ücretsiz kurslardan sınav öncesi ve sonrası rehberlik hizmetlerine kadar birçok alanda üniversiteye hazırlanan gençleri destekleyen Büyükşehir Belediyesi, üniversite eğitimi almak için ilk kez Bursa'ya gelen gençlerin uyum sürecine katkı sunuyor.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından Şehirler arası Otobüs Terminali, Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Mudanya Üniversitesi'ne kurulan stantlarda, kent hakkında bilgiler verildi. Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere yönelik sunduğu fırsatların ve projelerin de tanıtıldığı stantlarda, öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.

Karşılama boyunca Bursa İş Ofisi standı aracılığıyla iş arayan gençlere özgeçmiş hazırlama desteği de sunulurken, öğrencilere yarı zamanlı iş imkanları ve mesleki eğitim destekli istihdam programları hakkında rehberlik sağlandı.

BURULAŞ'ın BursaKart Mobil Hizmet Aracı da gençlerin, toplu ulaşımda kullanacakları öğrenci kartlarını kolayca alabilmesi için hazır bulundu. Bağımlılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik ve Aile Destek Merkezi görevlileri de alkol, madde, kumar, sigara ve teknoloji bağımlılığı gibi konularda öğrencilere ve ailelerine danışmanlık hizmeti sundu. BURFAŞ B Kafe karavanında ise öğrencilere ücretsiz içecekler ikram edildi.