BURSA (İGFA) - 17 Şubat 2016'da Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısında hayatını kaybeden Muhabere Astsubay Kıdemli Çavuş Feyyaz İlhan, şehadetinin 10. yılında Bursa'nın Mudanya ilçesindeki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Anma programına Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, ilçe protokolü üyeleri, şehit astsubayın ailesi, yakınları ve silah arkadaşları katıldı.

Törende Kur'an-ı Kerim okunup dualar edilirken, şehit Feyyaz İlhan'ın kabri başına karanfiller bırakıldı.

Katılımcılar, 17 Şubat 2016 Ankara saldırısında yaşamını yitiren tüm vatandaşları ve görevleri başında şehit olan güvenlik güçlerini rahmet ve saygıyla anarken, vatan uğruna can veren şehitlerin hiçbir zaman unutulmayacağının mesajını verdi.