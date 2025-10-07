Antalya Muratpaşa Belediyesi'nin kentin tarihi merkezi Kaleiçi'nde düzenlediği Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali bu yıl 10'uncu yaşını kutluyor.

ANTALYA (İGFA) - Antalya'nın tarihi kalbi Kaleiçi, Muratpaşa Belediyesi'nin düzenlediği Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali ile 10. kez dünya şehirlerine kapılarını açıyor. 9-12 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek festival, kültür, sanat ve uluslararası dostluk temalarıyla kentte dört gün boyunca renkli bir atmosfer yaratacak.

Festivalin geleneksel korteji 10 Ekim Cuma günü saat 18.00'de eski Büyükşehir Belediyesi binası önünden başlayacak. Aynı akşam saat 20.00'de Gripin konseri Karaalioğlu Parkı Orta Mirador'da müzikseverlerle buluşacak.

Her yıl dünyanın dört bir yanından şehirlerin heyetlerini ağırlayan Muratpaşa Belediyesi, 10'uncusu gerçekleşecek Uluslararası Kaleiçi Old Town Festivali'nde 21 ülkeden 26 şehrin heyetlerini konuk edecek. Heyetler, 11 Ekim saat 11.00-17.00 arası Türkan Şoray Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek forumda bir araya gelecek. Dört gün boyunca devam edecek festivalde Kaleiçi'nin tarihi sokaklarında 34 ayrı noktada 120 farklı etkinlik kent sakinleriyle buluşacak.

KALEİÇİ SOKAKLARI SANATLA RENKLENECEK

Festival boyunca Kaleiçi; resim, heykel, seramik, fotoğraf, karikatür, keçe sanatı, yağlı boya, akrilik ve sulu boya çalışmaları, tezhip, ebru sanatı sergileri, atölye çalışmaları ve workshoplarla renklenecek.

Festivalin ilk iki günü, ZİÇEV Antalya Şubesi ve İstek Antalya Okulları tarafından Ruinadalia Otel'de saat 10.00-15.00 arası 'Ebru Sanatı, Sokakta Boyama, Bileklik Yapımı ve Boyama Atölyesi' gerçekleştirilecek. 9-10-11 Ekim saat 11.00-18.00 arası 'Şehrin Yüzleri' isimli 'Kendi Portreni Çiz' etkinliği halk katılımıyla Kılınçarslan Hamam Sokak'ta düzenlenecek.

9 Ekim Perşembe saat 13.00-14.00 arası Kılınçarslan Hamam Sokak'ta 'Taşan Hayaller' isimli çakıl taşı sanatı atölyesi gerçekleştirilecek. Festivalin dikkat çeken bir diğer etkinliği ise Candan Sanat Atölyesi'nin düzenlediği 'Geçmişten Günümüze Modern Dokuma' isimli workshop olacak. Halk katılımıyla gerçekleşecek dokuma atölyesi 9-10 Ekim'de Cedrus Otel'in bahçesinde saat 14.00 de gerçekleştirilecek.

KALEİÇİ'Nİ SPORLA KEŞFET

Kaleiçi Old Town Festivali'nde ayrıca bu yıl ilk kez oryantiring yarışması düzenlenecek. Dünyanın dört bir yanından gelecek ülke heyetlerinin de katılacağı yarışmada, yaşayan antik kentin dar sokaklarında harita ve pusulalar yardımıyla tek tek hedefler aranacak. Kent sakinlerinin katılımına da açık olan yarışma 12 Ekim Pazar günü gerçekleşecek.

REHBER EŞLİĞİNDE KALEİÇİ TURLARI

Festivalde bu yıl rehberli Kaleiçi turları da yer alıyor. 9-10-11 Ekim'de saat 17.00'de gerçekleşecek turlar, Uluslararası Kültür Sanat Göç ve Uyum Derneği işbirliği ile 'Bitkileri ile Kaleiçi', 'Sokak İsimleri ile Kaleiçi', 'Gezginlerin Ağzından Kaleiçi' başlıklarıyla düzenlenecek.

FESTİVALDE NOSTALJİK ESİNTİLER

Kaleiçi'nin mimari dokusuna vurgu yapacak bir diğer etkinlik ise 'Eskiden Günümüze Kapı, Tokmak ve Kilitler başlıklı açık hava atölyesi. Etkinlik, 10-11-12 Ekim saat 12.00-17.30 arasında Buda Kafe'de gerçekleşecek. 10 Ekim saat 15.00-17.00 arası No 14 Kafe'de 'Geleneksel Motiflerle Kaykay Boyama' isimli workshop, 11 Ekim saat 14.00-16.00 arası Üç Kapılar'da 'Canlı Karikatür Portre Atölyesi', 12 Ekim Pazar günü 14.00-16.00 arası yine Üç Kapılar'da 'Sulu Boya Kartpostal Atölyesi' düzenlenecek.

DİĞER ETKİNLİKLER

11 Ekim saat 17.00'de Üç Kapılar girişinde 'Giyilebilir Sanat Defilesi'; AKMED Konferans Salonu'nda ise 'Kuva-i Milliye Destanı' isimli şiir ve müzik dinletisi gerçekleşecek. 11-12 Ekim saat 14.00-15.00 arası Hadrianus Otel'de 'Çocuklar İçin İnteraktif Felsefe Atölyesi' düzenlenecek. 12 Ekim Pazar günü AKMED Konferans Salonu'nda '21. Yüzyılda Antalya'da Kültür ve Sanat' başlıklı AntSanat Buluşmaları gerçekleşecek.

Tüm bu etkinliklerin yanı sıra kent sakinleri Kaleiçi'nde projeksiyon gösterimleri, rengarenk dans gösterileri ve birbirinden renkli konserlerle dolu, dört gün geçirecek.