Fırınlarda 210 gram ekmek 15 TL'den satılırken, Halk Ekmek Fabrikası Ramazan ayında ekmek fiyatlarında artışa gitmedi. Halk Ekmek'te 210 gram ekmek 10 TL'den satılmaya devam edecek.

Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda ise 240 gram yumurtalı-susamlı pide 17,50 TL fiyatla vatandaşlara sunulacak.

ÇORUM (İGFA) - Çorum'da Fırıncılar Odası'nın açıkladığı yeni tarifeye göre, Ramazan ayında fırınlarda 200 gram yumurtalı-susamlı pide 25 TL, sade pide 20 TL'den satılacak.

Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası'nda 240 gram yumurtalı-susamlı Ramazan pidesi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 17,50 TL'den satışa sunulacak.

