Sanatı toplumla buluşturan güçlü vizyonuyla tiyatrodan müziğe kültürel yaşamı zenginleştirmeyi önceleyen Osmangazi Belediyesi, 'Deli Ayten' müzikaline perde açtı. Sanatın birleştirici gücünün toplumun her kesimine ulaştığı oyun, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi'nin kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği 'Osmangazi'de Tiyatro Zamanı', Bursalıları etkileyici bir yapımla buluşturdu. Arda Mat'ın yazıp yönettiği 'Deli Ayten' müzikali, Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu'nda sahnelendi. Başrollerini Arda Mat, Sara Atmaca ve Bahtiyar Özdemir'in paylaşarak karakterlere hayat verdiği komedi, müzikal, dram ve biyografi türlerini bir araya getiren oyun izleyicilerden yoğun ilgi görürken, salon tamamen doldu.

Gerçek bir yaşam hikayesinden sahneye uyarlanan 'Deli Ayten' müzikali, fakir bir Roman çocuğu olarak dünyaya gelen ve küçük yaşta geçirdiği menenjit hastalığı sonrası konuşma yetisini kaybeden Ayten'in hüzünlü hayatını anlatıyor. Genç yaşta mahallelerinin müzisyeni Cümbüş Hasan'a aşık olan Ayten'in, aşkı uğruna verdiği mücadele ve yaşadığı büyük kayıpla aklını yitirerek 33 yıl boyunca Bursa sokaklarında elinde cümbüşüyle Hasan'ı arayışı, seyirciyi hem güldürdü hem de derinden etkiledi. Ötekileştirilen kadınların sessiz hikayesini sahneye taşıyan oyun, izleyicilerin kalbinde buruk ama sıcak bir iz bıraktı.

'AŞKINDAN DELİREN BİR KADININ HİKAYESİ'

Oyunun yazarı ve yönetmeni Arda Mat, hikayenin Bursa'da çok bilinen bir yaşam öyküsüne dayandığını belirterek, 'Aslında herkesin deli diye tanıdığı bir kadının hikayesi bu. Biz, deliliğinden ziyade neden delirdiği ile ilgili bir oyun çıkarttık. Uzun araştırmalar da yaptık. Bursa'da çok bilinen, meşhur bir hikaye olduğu için aşkından deliren bir kadının hikayesi çıktı karşımıza. Sahneye taşımaktan son derece mutluyuz. İlgi de çok yoğundu. Osmangazi Belediyesi'ne çok teşekkür ediyoruz. Özellikle böyle tiyatro oyunlarının Osmangazi Belediyesi tarafından sahnelenmesi, bir tiyatrocu olarak beni mutlu ediyor' diye konuştu.

'İNANILMAZ RAĞBET GÖRDÜ'

'Deli Ayten' karakterini sahneleyen Sara Atmaca ise oldukça mutlu olduklarını ifade ederek, 'Bursa'nın çok bilindik, esnaf tarafından da oldukça sevilen bir yüzü olan Deli Ayten'i canlandırmak benim için çok güzel bir deneyim oldu. Oyun inanılmaz rağbet gördü. Gerçekten çok keyifliydi, salon tamamen doluydu. Bu yoğun ilgiden dolayı çok mutluyuz' diye konuştu.

'OSMANGAZİ BELEDİYESİ SANATÇILARIN ARKASINDA DURDUĞU İÇİN MİNNETTARIZ'

İlk kez bir tiyatro oyununda sahne alan ses sanatçısı Bahtiyar Özdemir de, 'Bursa'nın adeta kendi markası haline gelmiş bir insanın, garibanlığından başlayıp bir aşk hikayesine uzanan o hüzünlü öyküsünü sahneye taşımak benim için çok anlamlıydı. Bu süreçte başta Arda hocam olmak üzere tüm ekibe teşekkür ediyorum. Ayrıca Bursa'da sanatın ve sanatçının her zaman yanında olan Osmangazi Belediyesi'ne de ayrı bir parantez açmak isterim. Çünkü sanatçının her zaman desteğe ihtiyacı var; belediye demek halk demek. Bu anlamda Osmangazi Belediyesi, halkın yanında durduğu gibi sanatçıların ve tiyatronun da arkasında duruyor. Kendilerine minnettarız' açıklamalarında bulundu.

Toplam iki buçuk saat süren oyun, yüreklere işleyen son sahnesiyle birlikte Bursalılar tarafından ayakta alkışlandı. Oyunun sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir, ekip adına oyunun yazarı ve yönetmeni Arda Mat'a plaket takdim etti.