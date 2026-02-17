Bunlar da ilginizi çekebilir

Kısa süre içinde tamamlanması planlanan bu çalışma için başta Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Hilmi Güler olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Kayabaşı Mahalle Muhtarı Ercan Çavaş, mahallede başlatılan yol genişletme ve asfalt çalışmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 'Mahallemizde yol genişletme, kaldırım ve sıcak asfalt çalışması başladı.

İlk etapta yol genişletme ve kaldırım imalatlarına başlanan çalışmanın ardından sıcak asfalt serimi gerçekleştirilecek. Çalışmanın kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmete sunulması planlanıyor.

ORDU (İGFA) - Toplam 3,5 kilometrelik güzergahta gerçekleştirilecek çalışmalarla bölgedeki ulaşım ağı daha konforlu ve güvenli hale getirilecek.

Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu'nun Kayabaşı Mahallesi'nde kaldırım, yol genişletme ve sıcak asfalt çalışmalarına başladı.

Osmangazi Belediyesi, 'Deli Ayten' ile Bursalı sanatseverleri buluşturdu

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.