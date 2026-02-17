Bunlar da ilginizi çekebilir

Hafta içi her gün mesai saatlerinde faaliyet gösterecek olan birim, muhtarlar aracılığıyla mahallelerde çözülmedik sorun bırakmayacak.

Geçtiğimiz günlerde hayata geçirilen Muhtarlık Koordinasyon Birimi, muhtarlar aracılığıyla vatandaşın sorunlarına en hızlı şekilde çözüm bulabilmek için Başkan Akın tarafından hayata geçirildi.

Başkan Ahmet Akın'ın isteği üzerine bütün ilçelerdeki mahalle muhtarlarının sorunlarına daha hızlı çözüm üretebilmek adına hayata geçirilen Muhtarlık Koordinasyon Birimi, hafta içi her gün mesai saatleri içinde faaliyette olacak.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir'in her mahallesinden muhtarlarla tek tek ilgilenebilmek ve sorunlarına çözüm bulabilmek adına Muhtarlık Koordinasyon Birimini hayata geçirdi.

