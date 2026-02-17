Gölcük Belediyesi, mübarek Ramazan ayının ruhunu ve geleneksel Türk tiyatrosunun en güzel örneklerini bu yıl da çocuklarla buluşturmaya hazırlanıyor.

KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, geleneksel olarak düzenlediği 'Ramazan Çocuk Etkinlikleri' ile bu yıl da ilçenin dört bir yanında eğlence dolu akşamlar yaşanacak. 'Gönüle Değer' sloganıyla hayata geçirilen etkinlikler kapsamında, Anadolu kültürel mirasının vazgeçilmez figürleri olan Karagöz ve Hacivat, bilge Nasreddin Hoca ile orta oyununun efsane ikilisi Kavuklu ve Pişekar, Gölcüklü miniklere unutulmaz anlar yaşatacak.

Etkinlik maratonu 21 Şubat'ta Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı'nda start alacak ve hemen ertesi gün 22 Şubat'ta Rheinland Pfalz İlkokulu Salonu'nda devam edecek. Programın Şubat ayı ayağı, 25 Şubat'ta Değirmendere Kültür Merkezi'ndeki gösteriyle tamamlanacak. Her biri saat 20.30'da başlayacak olan gösterilerde çocuklara çeşitli ikramlar da sunulacak.

Mart ayı boyunca da hız kesmeden sürecek olan etkinlikler, 1 Mart'ta Yazlık Kültür Merkezi, 4 Mart'ta Gölcük Kongre Sarayı ve 10 Mart'ta Şirinköy Kültür Merkezi'nde çocuklarla buluşacak. Ramazan neşesi, 12 Mart'ta Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi ve 14 Mart'ta Değirmendere Yalı Evleri'ndeki programlarla devam ederken; büyük final 16 Mart tarihinde yeniden Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı'nda gerçekleştirilecek.

Tüm çocukları ve ailelerini bu geleneksel coşkuya ortak olmaya davet eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, 'Ramazan ayının o güzel maneviyatını ve neşesini hep birlikte yaşamak için geleneksel çocuk etkinliklerimizi başlatıyoruz. Kültürel mirasımızın en renkli kahramanlarıyla buluşacağımız bu eğlenceli akşamlara hepinizi bekliyorum' dedi.