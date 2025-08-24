Bursa Büyükşehir Belediyesi, kadınların iş gücüne katılımını artırmak ve istihdamda fırsat eşitliğini güçlendirmek adına meslek eğitimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Bursa İş Ofisi tarafından düzenlenen ‘Tırnak Süsleme’ ve ‘Saç Şekillendirme ve Renklendirme’ eğitimleri başarıyla tamamlandı.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa İş Ofisi, kadınların iş gücüne katılımını desteklemek, istihdam olanaklarına erişimini kolaylaştırmak ve toplumsal cinsiyet eşitliğini güçlendirmek adına meslek eğitimlerine devam ediyor.

Bu kapsamda toplamda 30 kadına uzman eğitmenler tarafından ‘Tırnak Süsleme’ ve ‘Saç Şekillendirme ve Renklendirme’ eğitimi verildi. BESOB Eğitim Alanı’nda 18 gün süren teorik ve pratik eğitimleri başarıyla tamamlayan kursiyerler sertifikalarına kavuştu.

Sosyal belediyecilik ilkesi ile hareket eden Büyükşehir Belediyesi, Bursa İş Ofisi aracılığı ile meslek kursları düzenleyerek vatandaşların iş bulma süreçlerine katkıda bulunmaya devam edecek.