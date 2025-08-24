Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Karikatür Atölyesi”, çocukların yoğun ilgisiyle gerçekleşti.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'de Ayvalık Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Karikatür Atölyesi”, çocuklardan büyük ilgi gördü. Ünlü karikatürist Murat Asın’ın ikinci kez gerçekleştirdiği atölye çalışmasına onlarca çocuk katılarak keyifli anlar yaşadı.

22-24 Ağustos tarihleri arasında Kırlangıç Yaşam Merkezi’nde minik sanatçılarla buluşan Murat Asın, üç gün boyunca karikatür çizmenin temel tekniklerini öğretirken çocukların yaratıcılıklarını ortaya çıkarmalarına da rehberlik etti.

Etkinliğin en renkli durağı ise, çocuklar için özel olarak hazırlanan Oktay Ekinci Karikatürlü Ev oldu. Çocuklar burada hem öğrendiklerini pekiştirdi hem de hayal dünyalarını çizgilere aktardı.

Tüm çocukları atölye çalışmalarına katılmaya davet eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Tatilinizi atölye çalışmalarında değerlendirin, yaşamınıza yeni sayfalar açın" dedi.