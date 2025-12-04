Bursa'da düzenlenen Dünya Engelliler Günü etkinliğinde özel eğitim uzmanları ve çocuklar, toplumsal farkındalığı artırmak için 'Aynı bahçenin farklı çiçekleriyiz' mesajı verdi. Özel Eğitim Öğretmeni Narin Akyıldız, erken tanı ve müdahalenin önemine dikkat çekti.

BURSA (İGFA) - Yeni Gün Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Eğitim Koordinatörü ve Özel Eğitim Öğretmeni Narin Akyıldız, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününün kutlanacak bir gün olmasından çok, toplumda farkındalığımızın artmasına vesile olan anlamlı bir gün olduğunun altını çizdi.

Akyıldız, '3 Aralık, sıkça karşılaşılan kronik sorunların daha çok gündeme getirilebildiği ve bunların çözümü için yapılabileceklerin ele alınmasına vesile olan bir gün olarak görülmelidir. Özel gereksinimli bireyler ve ailelerinin mücadele ettikleri konuları konuşmak veya çözmek elbette bir güne sığdırılamaz. Bu günü toplumsal farkındalığı artırma açısından fırsat olarak görmeliyiz. Unutulmamalıdır ki erişilebilirlik, modern toplumların temel bir hakkıdır ve yalnızca fiziksel düzenlemelerden ibaret değildir. Sosyal hayatta, eğitimde, iş dünyasında ve günlük yaşamda gerçek eşitliği destekleyen bir yaklaşım gerektirir. 3 Aralık, bu bakış açısıyla değerlendirilmelidir.' diye konuştu.

ERKEN TANI, ERKEN MÜDAHALE, ERKEN EĞİTİM

Özel eğitim gereksinimi olan bireylerin, iyi bir eğitim sürecinden geçmesinin temel ihtiyaç olduğunu da kaydeden Narin Akyıldız, 'Kurum olarak; erken tanı, erken yoğun müdahale ve erken yoğun özel eğitim şeklinde üçlü bir sacayağının varlığını çok önemsiyoruz. Özel gereksinimli çocuğun en erken zamanda teşhis edilmesi ve uzmanlarca tanının konulması, hangi alanda ne tür adımlar atılması gerektiğinin belirlenmesi önemlidir. Bir sonraki önemli aşama da erken müdahaledir. Sadece özel gereksinimli bireylere değil, ailelerine de sosyal desteğin yanı sıra bilimsel temellere dayalı rehberlik yapılması gerekir. Sacayağının bir diğer önemli ayağı da erken yoğun özel eğitimdir. Özel eğitim alanında eğitim-öğretimi çağdaş bir altyapı ile sunmak, uluslararası kabul görmüş test ve programlar uygulayarak eğitim alan bireylerin gelişimlerini ölçülebilir ve kontrol edilebilir şekilde grafiklerle görünürlüğünü sağlamak çok önemli.' ifadelerini kullandı.