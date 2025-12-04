Kocaeli Gebze Belediyesi ve paydaş kurumların iş birliğiyle düzenlenen, 3-5 Aralık tarihleri boyunca açık kalacak Filistin'e Destek Kermesi, 15 Temmuz Milli İrade Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen programla kapılarını açtı. 11.00-17.00 saatleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak kermese Gebzeliler yoğun ilgi gösterdi.

KOCAELİ (İGFA) - Kermesin açılışına; Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hasan Soba, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, AK Parti Kocaeli Kadın Kolları İl Başkanı Yasemin Özdemir, AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, AK Parti Gebze Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Bilal Durmuş Kurt katıldı.

BAŞKAN BÜYÜKGÖZ: 'ANADOLU İNSANI BEKLENENDİR'

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, açılışta yaptığı konuşmada Türk milletinin tarihsel duruşuna dikkat çekerek şu sözleri söyledi:

'Anadolu insanı beklenendir. Dünyanın neresine giderseniz gidin, bu milletin evlatları beklenen ve umudu yeşerten kişidir. Filistin'e uzanan bu dayanışma da bunun en güzel örneklerinden biridir.'

SOBA: 'TÜRKİYE, DÜNYANIN NERESİNDE KRİZ VARSA İLK YARDIMA KOŞAN ÜLKEDİR'

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hasan Soba, konuşmasında Türkiye'nin uluslararası dayanışmada örnek bir duruş sergilediğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

'Türkiye, dünyanın neresinde insani bir kriz çıkarsa oraya ilk yardıma koşan, mazlumun elinden tutan bir ülkedir. Bugün burada toplanan destek de bu güçlü dayanışma ruhunun önemli bir yansımasıdır.'

KERMES GELİRLERİ FİLİSTİN'E ULAŞTIRILACAK

Stantlarda kadınlar tarafından hazırlanan el emeği ürünler, yiyecekler ve çeşitli hediyelik eşyalar satışa sunuldu. Kermesten elde edilecek tüm gelirin Filistin'e gönderileceği ifade edildi. Katılımcılar, dayanışma ve yardımlaşma ruhunun önemine dikkat çekerek tüm emeği geçenlere teşekkür etti.