Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası Bursalılarla buluştu

Büyük Zaferin 103'üncü yıl dönümü, tüm Türkiye’de olduğu gibi Bursa’da da coşku ve heyecanla kutlanıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi de 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında ‘Bir Zafer Var’ temasıyla birbirinden zengin etkinlikler hazırladı. 3 gün sürecek olan kutlamalar kapsamında Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası tarafından ‘Zafer Bayramı’ konseri verildi. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesinde düzenlenen konsere, Bursalılar yoğun ilgi gösterdi. Şef Cem Mansur yönetiminde sahne alan Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası, Britten’in Peter Grimes Operası’ndan Dört Deniz Arası, Edward Grieg’in Piyano Konçertosu, Cem Esen’in Sarscam ve Beethoven’ın 5. Senfonisi'ni seslendirdi. Türkiye’nin dört bir yanından seçilmiş 80 yetenekli genç müzisyene, genç piyanist İlyun Bürkev solist olarak eşlik etti. Performansıyla büyük beğeni toplayan orkestra, Bursalılara unutulmaz bir müzik şöleni yaşattı.

Çalgıcı Mektebi Orkestrası, Zafer Bayramı coşkusunu yaşattı

Kutlamalar kapsamında Çalgıcı Mektebi Orkestrası da Kurşunlu Tahtalı Çarşı’da sahne aldı. Zafer ruhunu yansıtan ezgileri seslendiren orkestra, vatandaşlara 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusunu yaşattı. Birbirinden hareketli parçalar da çalan Çalgıcı Mektebi Orkestrası, Bursalılar tarafından uzun süre alkışlandı. Dün başlayan ve bugün devam eden etkinlikler, yarın Kültürpark Atatürk Stadyumu girişi-Millet Bahçesi'nde saat 20.30'da yapılacak ‘Bir Cumhuriyet Şarkısı’ film gösterimiyle tamamlanacak.