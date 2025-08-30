Türk Nöroloji ve Türk Algoloji Derneği, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Kaçkar Dağları’nda “Ağrı Tedavisi İçin Farkındalıkla Kaçkar Tırmanışı” etkinliği düzenledi. Kronik ağrı konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan etkinlikte, dernek üyeleri 3.937 metrelik Kaçkar zirvesine tırmandı.Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Türk Nöroloji ve Türk Algoloji Derneği, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı, kronik ağrı tedavisine dikkat çekmek için Kaçkar Dağları’nda düzenlenen anlamlı bir etkinlikle kutladı.

28-30 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleştirilen “Ağrı Tedavisi İçin Farkındalıkla Kaçkar Tırmanışı”, toplumda ağrı tedavisi farkındalığını artırmayı ve kronik ağrı çeken bireylerin mücadelesine vurgu yapmayı hedefledi.

Etkinlik, Rize’nin Çamlıhemşin ve Artvin’in Yusufeli ilçeleri sınırlarında yer alan 3 bin 937 metre yüksekliğindeki Kaçkar Dağı’nda gerçekleşti. Dernek üyeleri, ilk gün Ayder Yaylası’ndan Yukarı Kavrun Yaylası’na yürüdü. İkinci gün, yaklaşık 7 saatlik bir yürüyüşle Kaçkar buzul göllerine ulaşıldı.

Etkinliğin son gününde ise bazı üyeler, zorlu parkurları aşarak Kaçkar zirvesine tırmandı ve doğanın güzellikleriyle buluştu.

“AĞRI İLE MÜCADELEDE DAYANIŞMA VE BİLİM”

Türk Nöroloji Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi, etkinlikte yaptığı konuşmada, “30 Ağustos, azim ve dayanışmanın sembolüdür. Kaçkar tırmanışımız, kronik ağrı ile yaşayanların mücadelesini temsil ediyor. Bu zorlu yolculuk, bilimsel yaklaşım ve dayanışma ile ağrı tedavisinde başarıya ulaşılabileceğini gösterdi” dedi.

Kronik ağrının bireylerin yaşam kalitesini düşüren ve toplumsal boyutları olan bir sağlık sorunu olduğunu vurgulayan Başkan Terzi, “Derneklerimiz, hastaların yaşam kalitesini artırmak ve farkındalığı yükseltmek için çalışıyor. Bu tırmanış, ağrı ile mücadelede yalnız olunmadığını güçlü bir şekilde ortaya koydu” dedi.