Bursa Büyükşehir Belediyesi ve 17 ilçe belediyesinin zabıta müdürleri, Karacabey'de düzenlenen koordinasyon toplantısında bir araya gelerek ortak sorunları ve çözüm önerilerini görüştü.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, 17 ilçe belediyesinin zabıta müdürleri Karacabey'de toplandı. Her iki ayda bir farklı ilçede gerçekleştirilen toplantının bu ayki durağı Karacabey olurken, buluşmada zabıta teşkilatlarının görev alanındaki konularda iş birliği ve uygulama standardının artırılmasına yönelik kararlar alındı.

Ergün Koç Kültür Merkezi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantıya; Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Cevdet Özgür, Karacabey Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Kuşaklı ve 17 ilçeden zabıta müdürleri ile amirler katıldı.

ORTAK SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ELE ALINDI

Toplantıda, Bursa genelinde ve ilçelerde yaşanan ortak sorunlar masaya yatırıldı. Tartışılan konular arasında; araç tescil bilgilerinin erişime açılması, okul kantinlerindeki uygunsuz gıda denetimlerinin sıklaştırılması, okul çevresinde seyyar satıcı kontrolleri, pazaryerlerinde düzen ve hijyen denetimlerinin artırılması, çevre kirliliğine yol açan davranışlara yaptırımların güçlendirilmesi, başıboş hayvan kontrolleri ve kaldırım işgalleri ile izinsiz seyyar satışlara karşı önlemler yer aldı.

Toplantıda ayrıca denetimlerde teknolojik altyapının daha etkin kullanımı, ilçeler arası bilgi paylaşımı ve ortak saha uygulamalarının artırılması yönünde kararlar alındı.

ZABITA: BELEDİYELERİN VATANDAŞA EN YAKIN BİRİMİ

Toplantının açılış konuşmasını yapan Cevdet Özgür, zabıta ekiplerinin kamu düzeninin korunmasında kritik bir rol oynadığını belirtti:

'Zabıta, trafik düzeninden gıda güvenliğine, halktan gelen şikâyetlerin incelenmesinden çevre düzenine kadar birçok alanda özveriyle çalışmaktadır. Amacımız, zabıta teşkilatının hizmet kalitesini artırmak ve sahadaki etkinliğini güçlendirmektir.'

Karacabey Belediyesi Zabıta Müdürü Murat Kuşaklı, zabıta birimlerinin halkın huzuru için çalıştığını vurgulayarak, 'Bugün Bursa'nın 17 ilçesinden gelen meslektaşlarımızı ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu tür toplantılar bilgi ve deneyim paylaşımı açısından büyük önem taşıyor.' dedi.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı ise toplantının yerel yönetimler arası iş birliğini güçlendireceğini söyledi.

Toplantı, karşılıklı görüş alışverişi ve gelecek dönem faaliyet planlarının değerlendirilmesi ile sona erdi.