Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, deprem bölgesindeki asrın inşa çalışmaları kapsamında 45 bin 342 ev ve iş yerini daha tamamladı. 350 bininci konutun teslim töreni ağır yıkımın izlerinin silindiği Adıyaman'da 15 Kasım Cumartesi günü 'Memleket Aşkıyla 350 Bin Yuva Tamam' sloganıyla düzenlenecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), Emlak Konut GYO, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı ve Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile; deprem bölgesinde devam eden çalışmalar örnek şehirlerin kurulmasıyla tamamlanma aşamasına geliyor. 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerle tarifsiz acıların yaşandığı topraklar şimdi yeni yuvalarla geride kalanlara yeni hikayeler için kapı aralıyor.

45 BİN 342 BAĞIMSIZ BÖLÜM DAHA TESLİM EDİLECEK

Saatte 23, günde 550 konut üretimi hızıyla devam eden çalışmalarda son viraja girildi. 15 Kasım'da saat 14.30'da Adıyaman'da düzenlenecek törenle; Malatya'da 21 bin 760, Hatay'da 11 bin 320, Kahramanmaraş'ta 6 bin 523, Gaziantep'te 3 bin 834, Şanlıurfa'da 644, Adıyaman'da 376, Elazığ'da 354, Osmaniye'de 214, Tunceli'de 97, Sivas'ta 79, Bingöl'de 62, Diyarbakır'da 50, Kayseri'de 15, Adana'da 14 olmak üzere toplam 45 bin 342 bağımsız bölüm daha teslim edilecek.

BAKAN KURUM: MEMLEKET AŞKIYLA 350 BİNİNCİ YUVAMIZ DA TAMAM

Törene ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, '350 bin gurur, 350 bin umut: Memleket aşkıyla 350 bininci yuvamız da tamam. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle deprem bölgesinde 350 bininci konutumuzun anahtarını teslim ediyoruz' mesajını verdi.

Bu kurada en yüksek teslimat 21 bin 760 ile Malatya'da gerçekleşecek. Hatay'da ise bugüne kadar teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 100 bine yaklaşacak.

Yeni konutların teslimatıyla birlikte deprem bölgesi genelinde teslim sayıları 286 bin 708'i konut, 12 bin 189'u iş yeri ve 51 bin 281'i köy evi olmak üzere toplam 350 bin 178'e yükselecek.

ADIYAMAN'DA 38 BİN 533 TESLİMAT

Törene ev sahipliği yapacak olan Adıyaman, depremde en çok yıkımın yaşandığı kentlerden biri. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinesinde büyük bölümü yeniden inşa edilen Adıyaman, asrın inşa seferberliğinin simge şehirlerinden biri oldu. Törende kentte teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 38 bin 533'e yükselecek. Adıyaman'da yıl sonunda 30 bin 835'i konut, 2 bin 580'i iş yeri ve 10 bin 158'i köy evi olmak üzere toplam 43 bin 573 bağımsız bölümün yapımı tamamlanmış olacak.