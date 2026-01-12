Bunlar da ilginizi çekebilir

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü tarafından hazırlanan 'Yüreğimizdeki Ezgiler' konserinde Serap Nevin Omurtay, Cansel Torun Koşar ve Semih Ersoy sahne aldı. Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'ndeki programa, sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Türk Halk Müziği'nin sevilen eserlerini Bursalılar için seslendiren solistler, performanslarıyla dinleyicilerden büyük beğeni topladı. Konseri ilgiyle dinleyen konuklar, gecenin sonunda sanatçıları uzun süre alkışladı.

