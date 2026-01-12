AĞRI (İGFA) - Ortadoğu Gazeteciler Cemiyeti Genel Başkanı Nihat Aydın, Aras EDAŞ Ağrı İl Koordinatörü Cemal Erkoç ile Aras EPAŞ İl Müdürü Yılmaz Sütçü'yü makamında ağırladı. Gerçekleştirilen ziyarette, Ağrı genelinde sunulan enerji hizmetlerinin mevcut durumu, devam eden ve planlanan altyapı çalışmaları ile bu süreçlerin kamuoyuna doğru ve sağlıklı şekilde aktarılmasında basının rolü ele alındı. Taraflar, özellikle vatandaşların enerji hizmetleri konusunda doğru bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Ayrıca kurumlar ile yerel basın arasındaki iletişimin güçlendirilmesi ve sahadaki çalışmaların şeffaf bir şekilde kamuoyuna yansıtılması konuları ele alındığı görüşmede OGC Başkanı Nihat Aydın, nazik ziyaretlerinden ötürü Cemal Erkoç ve Yılmaz Sütçü'ye teşekkür ederken, süreçte iletişimin ve iş birliğinin sürdürülmesi temennisinde bulundu.