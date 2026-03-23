Bursa'yı uluslararası arenada temsil eden Yıldırım Ticaret MTAL, RoboPlzen 2026'da elde ettiği derecelerle dikkat çekti ve bilişim alanındaki yükselişini sürdürdü.

BURSA (İGFA) - Bursa Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Çekya'nın Pilsen şehrinde düzenlenen RoboPlzen 2026 Uluslararası Robot Yarışması'nda elde ettiği derecelerle Türkiye'ye gurur yaşattı.

16-18 Mart tarihleri arasında 9 ülkeden 28 takımın katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda,Bilişim Teknolojileri Alan Şefi Ramazan Belyurt koordinatörlüğünde alan öğrencileri Saltukcan Özgünal ve Ecrin Gülser'den oluşan okul takımı 'En Hızlı Otonom Araç' ve genel sıralama kategorilerinde önemli başarılar elde etti. Yıldırım Ticaret MTAL, En Hızlı Otonom Araç kategorisinde ikinci olurken, genel sıralamada ise üçüncülük derecesiyle yarışmayı tamamladı.

Yıldırım Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri Alanı, son yıllarda geliştirdiği projelerle dikkat çekiyor. Öğrenciler, 2025 yılında geliştirdikleri 'Altay' isimli otonom robot ile Bursa birincisi olurken, robotik kodlama ve otonom sistemler alanındaki yetkinliklerini ortaya koydu. Okul Müdürü Ömer Yılmaz,' Öğrencilerimizin özveriyle yürüttüğü çalışmaların uluslararası platformda karşılık bulması bizler için büyük bir gurur kaynağıdır. Okul olarak üretmeye, geliştirmeye ve öğrencilerimizi geleceğin teknolojilerine hazırlamaya devam edeceğiz.'dedi.

Bilişim Teknolojileri Alan Şefi Ramazan Belyurt ise başarıyı, 'Bu tür dereceler, planlı çalışmanın ve ekip ruhunun bir sonucudur. Öğrencilerimizin teknik bilgi ve emeklerini bir hedef doğrultusunda birleştirmesi en büyük kazanımımızdır' diyerek özetledi.