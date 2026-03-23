Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İşletme Fakültesinin, küresel muhasebe ve finans dünyasının en prestijli akreditasyonlarından biri olan ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) sertifikasyonu 2030 yılı sonuna kadar başarıyla yenilendi.

İZMİR (İGFA) - Eğitim, öğretim, araştırma ve toplumsal katkı süreçlerinde kalite standartlarını sürekli yükselten Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), uluslararası alandaki başarılarına bir yenisini daha ekledi.

İlk kez 2015 yılında elde edilen bu uluslararası tanınırlık, DEÜ İşletme Fakültesinin eğitim kalitesini sürdürülebilir biçimde koruduğunu ve küresel finans dünyasıyla güçlü bir akademik uyum içinde olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Söz konusu akreditasyon, fakültenin muhasebe ve finans alanında sunduğu eğitim programlarının uluslararası standartlara uygunluğunu teyit ederken, öğrencilerin mezuniyet sonrasında küresel ölçekte rekabet edebilir niteliklere sahip olmasına da katkı sağlıyor.

ULUSLARARASI KARİYER FIRSATLARI SUNUYOR

Dünya genelinde muhasebe meslek mensuplarının yetkinliklerini uluslararası standartlarda belgeleyen ACCA akreditasyonu kapsamında, İşletme Fakültesinde verilen ACC ve FIN kodlu dersler öğrencilere ulusal ve uluslararası muhasebe kariyerleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırıyor. Fakültenin Muhasebe Bölümünün sahip olduğu bu akreditasyon sayesinde öğrenciler, küresel finans ve muhasebe alanında tanınan niteliklerle mezun olurken uluslararası kariyer fırsatlarına da daha kolay erişim sağlayabiliyor. ACCA akreditasyonu aynı zamanda mezunlara belirli mesleki sınavlardan muafiyet imkânı sunuyor. Bu sayede öğrenciler mesleki yeterlilik süreçlerinde önemli avantajlar elde ederken, uluslararası muhasebe profesyonellerinin yer aldığı geniş bir küresel ağa erişim imkânına da sahip oluyor.

Başta DEÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Elif Yaprak Gülcan olmak üzere bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür eden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, Dokuz Eylül Üniversitesinin uluslararası kalite standartlarını sürekli geliştirme hedefi doğrultusunda önemli bir başarıya daha imza attığını belirtti. Rektör Yılmaz, üniversite olarak hedeflerinin öğrencilerin yalnızca bilgiyle değil; analitik düşünme, etik değerler ve mesleki yetkinliklerle donatılmış bireyler olarak yetişmelerini olduğunu belirterek, Dokuz Eylül olarak uluslararası alandaki başarılarımızı artırarak sürdürmeye kararlı olduklarını kaydetti.