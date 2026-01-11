Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BUSKİ, su faturalarındaki artışların nedenini açıkladı. Kurum, faturaların sadece yarısının suyun gerçek maliyetini yansıttığını, geri kalan kısmın belediye tarafından desteklendiğini belirterek, 1 Ocak 2026 itibariyle konut ve küçük esnaf abonelerinin faturalarına 'katı atık bedeli' eklendiğini duyurdu.

BURSA (İGFA) - Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ), vatandaşlardan gelen soru ve şikâyetler üzerine su faturalarındaki artışları değerlendirdi.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, günümüzde ekonomik koşulların ve artan girdi maliyetlerinin su hizmetlerini etkilediği belirtildi. BUSKİ, altyapı yatırımlarını kesintisiz sürdürebilmek, kredi geri ödemelerini zamanında yapabilmek ve enerji, personel ile işletme maliyetlerini karşılayabilmek için su fiyatlarında düzenleme yapmak zorunda kaldığını duyurarak, 'Bu süreçte vatandaşlarımızı korumak amacıyla suyun gerçek maliyetinin yalnızca yarısı faturalara yansıtılmış, geri kalan kısmı Büyükşehir Belediyesi ve BUSKİ tarafından üstlenilmiştir' denildi.

Su faturalarının artışında tek nedenin su fiyatı olmadığına dikkati çekilen açıklamada, 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle konut ve küçük esnaf abonelerinin faturalarına ilçe belediyelerinin talebi ve Büyükşehir Belediye Meclisi onayıyla 'katı atık bedeli' eklendiği kaydedildi. BUSKİ, faturalardaki görünür artışın temel nedeninin bu sabit katı atık bedeli olduğu belirtildi.

Katı atık bedeli tarifeleri şöyle belirlendi:

Nüfusu 500 binin üzerindeki ilçeler: 135 TL

Nüfusu 100 binin üzerindeki ilçeler: 100 TL

Nüfusu 100 binin altındaki ilçeler: 70 TL