Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İznik'te aranan ve hakkında 17 yıl 29 ay hapis cezası bulunan E.P.'yi yakalayarak cezaevine teslim etti.
BURSA (İGFA) - Bursa İl Jandarma Komutanlığı, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirdi.
İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi'nde yapılan çalışmada, 'Binanın Eklentileri İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık' suçu ve 07 Ocak 2026 tarihli 'Hükümlü ve Tutuklunun Kaçması' suçundan arama kaydı bulunan E.P. (E-21) isimli şahıs yakalandı.
Hakkında kesinleşmiş 17 yıl 29 ay hapis cezası bulunan E.P., sevk edildiği İznik Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.