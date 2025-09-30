BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, tüm sosyal yardım faaliyetlerini ‘Sosyal Destek Kartı’ çatısı altında topladı. Başkan Mustafa Bozbey, hayata geçirdikleri sistemle yardımların daha etkin, güvenli ve şeffaf bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını söyledi.

Bursa’da sosyal belediyeciliğin her alanda hissedilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, tüm sosyal yardım faaliyetlerini ‘Sosyal Destek Kartı’ çatısı altında topladı.

Yeni uygulamayla birlikte dar gelirli aileler için sosyal destek, üniversite öğrencileri için eğitim desteği, ilkokul-ortaokul ve lise öğrencileri için kırtasiye desteği, 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere yönelik ‘Anne Kart’ desteği, ‘tek bir kart altında birleştirildi.

Vatandaşlar kendilerine ulaştırılacak ‘Sosyal Destek Kartı’nı 17 ilçede rahatlıkla kullanabilecek. Yeni sistemle hem denetim kolaylaşacak hem de vatandaşlar kartı kullanarak desteklere kolaylıkla ulaşabilecek.

‘Sosyal Destek Kart’ projesi iş birliği imza töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bugüne kadar farklı yöntemlerle yapılan sosyal desteklerin artık tek bir kart üzerinden yürütüleceğini söyledi.

Projeyle sosyal yardımların daha etkin, güvenli ve şeffaf bir şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını hedeflediklerini belirten Başkan Mustafa Bozbey, “Bugüne kadar farklı yöntemlerle yürütülen sosyal yardım faaliyetlerini artık tek çatı altında topladık. Yeni sistemle birlikte denetim mekanizması güçlendirilmiş olacak. Vatandaşlara da büyük kolaylık sağlanacak. Sosyal Destek Kartı ile tüm sosyal destekler, doğrudan vatandaşların kartlarına yatırılacak. Böylece hem desteklerin takibi kolaylaşacak hem de vatandaşlar ihtiyaçlarını hızlı ve güvenli bir şekilde karşılayabilecek. Hayırlı olsun” dedi.