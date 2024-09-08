Bursa Tarım ve Ormancılık İl Müdürlüğü'nce il genelinde Sığır cinsi hayvanların küpelenmesi ile ilgili Bursa Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile yetki devri protokolü imzalandı.BURSA (İGFA) - 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, Sığır Cinsi Hayvanların Tanımlanması, Tescili ve İzlenmesi Yönetmeliği, Veteriner Biyolojik Ürün ve Hayvan Tanımlama Araçlarının Bedelleri İle Uygulama Ücretlerinin Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2024/11) ve her yıl yayımlanan Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Kontrolü Genelgesi kapsamında; 06.09.2024 tarihinde İl Müdürlüğümüz ile Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliğine üye olan Bursa İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği arasında ilimizin tamamında 6 aylık yaşa kadar olan sığır cinsi hayvanların (manda hariç) kulak küpesi ile kimliklendirilmesi ve kayıt altına alınması yetkisinin devri için bir protokol imzalandı.

Söz konusu yetki ile birlikte Bursa'da doğacak tüm buzağıların (hastalık çıkışı yapılan işletmelerdeki hayvanlar ile göçer, ithal ve cezalı hayvanlar hariç) kimliklendirme ve kayıtları ayrıca düşen kulak küpelerinin yeniden takılma işlemleri Bursa İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından yapılması hedeflendi.