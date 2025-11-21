Bursa'da 550 bin öğrenciye ulaşan proje, yeni dönemde özel okulların geniş katılımıyla 'Sağlıklı Alışkanlıklar Yılı' temasıyla yeniden başladı.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün 'Sağlıklı Beslenme Yolculuğum' Projesi'nin 2. yıl açılışı, 21 Kasım 2025'te Bursa Rotary İlkokulu'nda Osmangazi, Nilüfer ve Yıldırım ilçelerindeki özel okulların katılımıyla gerçekleştirildi. Programa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ile İl Sağlık, Tarım ve Gençlik-Spor müdürlükleri temsilcileri katıldı.

YENİ DÖNEMİN ODAK NOKTASI: SAĞLIKLI ALIŞKANLIKLAR

Geçen yıl 550 bin öğrenci, 87 bin veli ve 6 bin öğretmene ulaşan projede; atölyeler, seminerler ve aile programlarıyla sağlıklı yaşam bilinci güçlendirildi. Yeni dönemde özel okulların daha aktif katılımı, aile eğitimlerinin artırılması ve ilçeler arasında iyi uygulamaların paylaşılması hedefleniyor.

Projenin yol haritasını paylaşan İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, 'Geçen yıl aile sofralarından okul kantinlerine kadar büyük bir farkındalık oluşturduk. Asıl başarı, sağlıklı seçim yapan öğrencimizin kararlılığında gizli.' dedi. Müdür Alireisoğlu, bu yıl sağlıklı yaşam kültürünü tüm okullarda kalıcı hâle getirmeyi amaçladıklarını vurguladı.

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ: 'BU PROJE GELECEĞE YATIRIM'

İl Sağlık Müdürü Mustafa Çetin, sağlıksız gıdaların çocuklar için ciddi risk oluşturduğunu belirterek projeyi 'koruyucu bir yatırım' olarak nitelendirdi. Çetin, her okulun aile ve öğretmenleriyle birlikte bu mücadelede aktif bir merkez olması gerektiğini söyledi.

Program, plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı ile sona erdi. Projenin 'Sağlıklı Alışkanlıklar Yılı' kapsamında Bursa genelinde daha kapsamlı çalışmalarla devam edeceği açıklandı.