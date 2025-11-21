Bunlar da ilginizi çekebilir

Devir teslim töreni, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.

Görevi devralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Ali Erbir, yeni dönemde Karacabey'de eğitim kalitesini yükseltme hedefini vurgulayarak; 'Eğitimde birlik, iş birliği ve sürekli gelişim anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sayın Hacı Ongun'a ilçemize kattığı değerli hizmetlerden ötürü teşekkür ediyorum.' dedi.

BURSA (İGFA) - Bursa'da Karacabey İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü makamında gerçekleştirilen törende Hacı Ongun, görev süresi boyunca eğitim camiasına hizmet etmekten onur duyduğunu belirterek, iş birliği içinde çalıştığı tüm mesai arkadaşlarına teşekkürlerini iletti.

