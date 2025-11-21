Bursa'da Karacabey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev değişimi gerçekleşti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü görevine atanan Muhammet Ali Erbir, düzenlenen törenle görevi Hacı Ongun'dan devraldı.
BURSA (İGFA) - Bursa'da Karacabey İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü makamında gerçekleştirilen törende Hacı Ongun, görev süresi boyunca eğitim camiasına hizmet etmekten onur duyduğunu belirterek, iş birliği içinde çalıştığı tüm mesai arkadaşlarına teşekkürlerini iletti.
Görevi devralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Ali Erbir, yeni dönemde Karacabey'de eğitim kalitesini yükseltme hedefini vurgulayarak; 'Eğitimde birlik, iş birliği ve sürekli gelişim anlayışıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sayın Hacı Ongun'a ilçemize kattığı değerli hizmetlerden ötürü teşekkür ediyorum.' dedi.
Devir teslim töreni, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.