Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü, “Okullarda Zil Uygulamaları ve Zilsiz Eğitim Kılavuzu”nu yayımladı. 2025-2026 eğitim yılında hibrit modelle uygulanacak zilsiz eğitim, öğrencilerin odaklanma ve öz-yönetim becerilerini artırmayı hedefledi.BURSA (İGFA) - Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025-2026 eğitim yılı genelgesine uygun olarak “Okullarda Zil Uygulamaları ve Zilsiz Eğitim Kılavuzu”nu yayımladı.

Kılavuzla, derslerde kesintisiz odaklanma, sağlıklı eğitim ortamları ve öğrencilerin dikkat ile öz-yönetim becerilerini geliştirmeyi amaçlandı.

HİBRİT MODEL VE YENİ DÜZENLEMELER

Zilsiz eğitim, doğrudan veya hibrit modelle uygulanacak. Hibrit modelde, zil sayısı kademeli olarak azaltılacak ve tamamen zilsiz sisteme geçilecek. Senkronize saatler, LED panolar ve dijital duyuru sistemleri destekleyici araçlar olacak.

Ders ve teneffüs zil süreleri yeniden düzenlenirken, sınıf içi ses düzeyi 70 dB, koridor ve açık alanlarda 85 dB ile sınırlandırıldı.

Melodilerin sözsüz, pedagojik ve kültürel açıdan uygun olması şartı getirildi. Öğrenci sağlığı için okullarda yılda en az bir kez ses ölçümü yapılacak.

EYLÜL’DE BAŞLIYOR

Uygulama, 1 Eylül 2025’te öğretmenler kurulu toplantılarıyla başlayacak ve 8 Eylül’de hazırlıklar tamamlanacak.

Eğitim yılı boyunca ilçeler ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından izlenip raporlanacak.