Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni yıl temasıyla süslenerek kent merkezinde sergilenen nostaljik tramvaya, vatandaşlar yoğun ilgi göstererek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURULAŞ tarafından hazırlanan nostaljik tramvay, yeni yıl coşkusunu kentin en işlek noktalarından biri olan Zafer Plaza çevresine taşıdı.

Yılbaşı temasıyla süslenen nostaljik tramvay, vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Işıklar ve özel süslemelerle donatılan tramvayı gören vatandaşlar, yeni yıl atmosferini fotoğraf kareleriyle ölümsüzleştirerek keyifli anlar yaşadı.

Özenle süslenen nostaljik tramvayın kente ayrı bir hava kattığını belirten vatandaşlar, uygulamadan dolayı Başkan Mustafa Bozbey'e teşekkür etti.