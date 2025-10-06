Bursa'da Nilüfer Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi, kentin sürdürülebilir gelişimine yönelik çok kapsamlı bir iş birliği protokolüne imza attı. Protokol, akademik bilgiyi yerel yönetim tecrübesiyle buluşturarak, Nilüfer için yenilikçi ve kalıcı çözümler üretmeyi hedefliyor.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi, imzaladıkları stratejik iş birliği protokolü ile kentsel gelişimde yeni bir dönemin kapılarını araladı. Beş yıl süreyle geçerli olacak bu protokol, iki kurumun akademik, teknik ve kurumsal kapasitelerini ortak bir vizyon doğrultusunda birleştirmeyi amaçlıyor.

İş birliği; sürdürülebilir kalkınma, çevre, iklim değişikliği, enerji, inovasyon, dirençlilik, eğitim, sağlık ve sosyal sorumluluk gibi hayati alanları kapsıyor. Protokolün temel hedefi, Nilüfer'e değer katacak, bilimsel temellere dayanan, yenilikçi ve sürdürülebilir hizmetler sunmak olarak belirlendi.

Protokol kapsamında, Bursa Uludağ Üniversitesi'nin zengin akademik birikimi ve araştırma altyapısı, Nilüfer Belediyesi'nin projelerine entegre edilecek. Üniversite öğrencileri, belediyenin yürüttüğü projelerde staj, saha uygulaması ve uygulamalı eğitim imkanları bularak teorik bilgilerini pratiğe dökme fırsatı da yakalayabilecek. Aynı zamanda, belediye çalışanlarının mesleki gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hizmet içi eğitim programları düzenlenecek.

ORTAK PROJELERLE NİLÜFER GELİŞECEK

Taraflar; Avrupa Birliği (AB), TÜBİTAK, UNDP ve Erasmus+ gibi ulusal ve uluslararası fonlara ortak projeler sunarak Nilüfer'in sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimini destekleyecek. Üniversitenin laboratuvarları, araştırma merkezleri ve uzman akademisyenleri, belediyenin planlama ve uygulama süreçlerine doğrudan bilimsel destek sağlayacak.

Kente önemli katkı sağlayacak protokol Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlük Binası'nda gerçekleşti. Protokol imzalanmadan önce konuşan Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Bukle Erman, ortak iş birliğinin yanı sıra kaynak yaratma ve sosyal dayanışma ekonomisinin buradan elde edileceğini belirterek, 'Ülkemizin en çok ihtiyaç duyduğu iş birlikleri bunlar. Özel sektörden de kamudan da Milli Eğitim'den de YÖK'ten de beslenen yapısı var. Bu kaynakları; yurtdışı kaynakları ve fonlarla koordine edip ülkemize kazandırabilirsek, hepimiz için büyük bir başarı olacaktır. Umudumuz bu yönde' dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi ise üniversitelerin misyonları arasında araştırma yapmak ve öğrenci yetiştirmenin yanı sıra kamu ve sivil toplum gibi yapılarla iş birliği gerçekleştirip ve yürütmek olduğunun altını çizdi. Nilüfer Belediyesi ile daha önce birçok protokol imzaladıklarını hatırlatan Çiftçi, 'Bu da onlardan bir tanesi olacak. Umut ediyoruz ki sürdürülebilirlik başta olmak üzere çok farklı alanlarda Nilüfer Belediyesi ile üniversitemiz güzel projeler ihdas eder. Buradan güzel araştırmalar çıkar. Bu araştırmaların sonuçları hem şehrimize, hem de ülkemize faydalı hale gelecek şekilde yararlanılır' diye konuştu.İmzaların atılması ile protokol hayata geçti.