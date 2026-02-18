Milas Belediyesi, Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmak için ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi dağıtıyor. Başkan Fevzi Topuz da kolileri kendi elleriyle paketledi.

MUĞLA (İGFA) -Milas Belediyesi, Ramazan ayında ihtiyaç sahibi ailelere gıda kolisi desteği sağlıyor. Sosyal belediyeciliği önceliklendiren belediye, daha önce kayıt altına alınmış ve incelemeleri tamamlanmış ailelerin kapılarına kadar gıda kolilerini ulaştırıyor.

Dileyen vatandaşlar ise kolilerini Milas Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü binasından teslim alabiliyor.

Hijyen kurallarına uygun olarak özenle hazırlanan koliler, ailelerin temel mutfak ihtiyaçlarını karşılayacak ürünlerden oluşuyor.

Yardımlar, şehit ve gazi aileleri, Milas Sakatlar Derneği üyeleri ve muhtarlıklardan bildirilen ihtiyaç sahiplerine de ulaştırılarak Ramazan'ın paylaşma ruhu güçlendiriliyor.

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, kolilerin paketlendiği Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nü ziyaret ederek 18 kalem malzemeden oluşan gıda kolilerini kendi elleriyle doldurdu ve vatandaşlara teslim etti. Başkan Topuz, Ramazan'ın yardımlaşma ve dayanışma ayı olduğunu vurgulayarak, 'Hazırladığımız gıda kolileri ile ihtiyaç sahibi ailelerimizin sofralarına misafir oluyor, birlik ve beraberliğimizin sıcaklığını paylaşıyoruz. Tüm İslam aleminin Ramazan ayını kutluyorum' dedi.