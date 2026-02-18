Kocaeli'de İzmit Belediyesi Halk Et Mobil Aracı, Ramazan ayının ilk gününde Belediye Meydanı'nda uygun fiyatlı et satışıyla vatandaşlara destek olacak.
KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, vatandaşların uygun fiyatlı ve kaliteli ete erişimini kolaylaştırmak amacıyla sürdürdüğü Halk Et Mobil Aracı uygulamasına devam ediyor. Mobil araç, 19 Şubat Perşembe günü saat 12.30'da İzmit Belediye Meydanı'nda vatandaşlarla buluşacak.
İzmit Belediyesi, ekonomik koşulların zorlaştığı bu dönemde Halk Et hizmetiyle dar gelirli ailelerin bütçesine destek olmayı sürdürecek. Mobil araçta, güvenilir ve uygun fiyatlı et ürünleri satışa sunularak vatandaşların temel gıda ihtiyaçlarına katkı sağlanacak.