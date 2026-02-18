Basın İlan Kurumu, 2026 yılında gazeteci derneklerine toplam 7.200.000 TL yardım yapılacağını duyurdu. Başvurular 3 Nisan'a kadar ilgili şubelere iletilecek.

İSTANBUL (İGFA) - Basın İlan Kurumu (BİK), 2026 yılı içinde gazeteci derneklerine yapılacak yardımların detaylarını açıkladı. 11-13 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilen 33. Dönem 6. Genel Kurul Toplantısı'nda, derneklere toplam 7 milyon 200 bin TL yardım yapılmasına karar verildi.

BİK'ten yapılan duyuruya göre yardım başvurusu yapmak isteyen dernekler, Ek-1'deki dilekçe örneği ile 3 Nisan 2026 Cuma günü mesai bitimine kadar BİK Şube Müdürlüklerine başvuruda bulunabilecek.

Başvuru dilekçesine, üye listesi, imza sirküleri veya yönetim kurulu kararı fotokopisi, banka hesap bilgileri ve vergi numarası gibi belgeler eklenmesi gerekiyor.

Üye listeleri, hem İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü hem de T.C. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Bölge Müdürlüğü tarafından onaylanmış olmalı.

BİK, başvuruları değerlendirirken ek bilgi veya belge talep etme hakkını saklı tutuyor.

Yardım başvuruları, derneklerin bulundukları illerdeki BİK Şube Müdürlükleri aracılığıyla kabul edilecek.

Dilekçe örneği için tıklayabilirsiniz

Şube Müdürlükleri listesi için tıklayınız.