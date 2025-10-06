Bunlar da ilginizi çekebilir

Tüm gündem maddeleri, yapılan görüşmelerin ardından oylanarak karara bağlandı.

Ayrıca, belediyeye bağlı PAZBEL Personel Limited Şirketi'nin sermaye artırımı konusu ele alındı ve onaylandı.

GES PROJESİ VE SERMAYE ARTIRIMI

Pazaryeri Meslek Yüksekokulu'nun evsel atık bedeli talebi gündeme gelirken, vidanjör alımı için gerekli işlemler karara bağlandı.

2026, 2027 ve 2028 yıllarına ait belediye bütçeleri meclis üyelerince değerlendirilirken, belediye tarifelerinin belirlenmesi ve kaçak şebeke suyu kullanımıyla ilgili yaptırımlar da tartışıldı.

Bilecik'te Pazaryeri Belediyesi'nin Ekim 2025 olağan meclis toplantısı, Başkan Zekiye Tekin liderliğinde yapıldı. 2026-2028 bütçeleri, GES projesi, kaçak su kullanımı yaptırımları ve PAZBEL'in sermaye artırımı gibi 9 madde karara bağlandı

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.