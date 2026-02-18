Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kent içi ulaşımda kalıcı çözümler üretmek, çevresel ve sosyal hedeflerle uyumlu sürdürülebilir bir ulaşım sistemi oluşturmak amacıyla yürüttüğü '2040 Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Ana Planı' (ASKUP) kapsamında gerçekleştirdiği Tematik Çalıştay'ın ikincisi gerçekleştirildi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen '2040 Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Ana Planı' kapsamında geçtiğimiz günlerde kamu kurum temsilcileriyle gerçekleştirilen toplantılar sonrasında geliştirilen plan ve önerilerin değerlendirildiği '2. Teknik Çalıştay' düzenlendi.

Çalıştaya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Oruç, Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal, ATSO Meclis Başkanı Ahmet Öztürk, akademisyenler, meslek odası, STK ve kamu kurum temsilcileri katıldı.

Toplantıda katılımcılara Antalya'nın 2040 yılı ulaşım vizyonu doğrultusunda çevreci ve sürdürülebilir ulaşım politikaları, trafik yoğunluğunu azaltmaya yönelik çözüm önerileri ile toplu taşıma ve alternatif ulaşım senaryolarına yönelik kapsamlı bir sunum gerçekleştirildi.

2040 HEDEFİYLE ANTALYA'DA SÜRDÜRÜLEBİLİR ULAŞIM HAMLESİ

Toplantının açılışında konuşan Başkan Vekili Mustafa Oruç, Antalya'nın 2019 yılından itibaren nüfusunun 265 bin 977 kişi arttığına, aynı dönemde ise artan araç sayısının 612 bin 460 olduğuna dikkat çekti.

Başkan Vekili Mustafa Oruç, '2040 hedef yılı doğrultusunda hazırladığımız plan kapsamında; toplu taşımanın güçlendirilmesi, raylı sistem yatırımlarının etaplar halinde hayata geçirilmesi, yaya ve bisikletli ulaşımının gerçek bir alternatif haline getirilmesi ile özel araç kullanımının dengeli biçimde yönetilmesi temel önceliklerimiz arasında yer alıyor' dedi.

ASKUP ÇALIŞTAYINDA YAYA, BİSİKLET VE RAYLI SİSTEM MASADA

Antalya Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Ana Planı Proje Müdürü Melike Sarım Boynuyoğun ise yürütülen çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi: 'Gerçekleştirilen ilk çalıştayda önemli fikirler ortaya çıktı.

Özellikle motorlu ve motorsuz ulaşım, bisiklet yolları, yaya ulaşımı ve engelli erişimi konularında önemli öneriler aldık. Ulaşım çok boyutlu bir konu. Biz tüm paydaşlarımızla bu konuları değerlendiriyoruz. Kent merkezi başta olmak üzere yaya yollarının ve yaya bölgelerinin oluşturulmasını tartışıyoruz. Toplu taşımada önemli başlıklarımızdan biri raylı sistemdir. Katılımcılarımızla birlikte tüm bu konuları değerlendiriyoruz.'

ULAŞIM PLANINDA VERİLER VE PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ BULUŞTU

Boğaziçi Proje Mühendislik'ten Dr. Murat Çağatay, Antalya'da aylar süren kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini, anketler yaptıklarını ve 160'ın üzerinde kavşakta araç ve kesit sayımları gerçekleştirdiklerini aktardı.

Bu toplantılara çok kapsamlı bir katılım olduğunu söyleyen Murat Çağatay, 'Çalışmalarımızda elde ettiğimiz verileri sizlerde paylaştık.

Sizlerin de fikirlerini alarak, taleplerini alarak bir çözüm oluşturacağız. Çalışmalarımızı haritalar ve paftalar üzerinde yaparak, planı somutlaştıracak ve ASKUP'a nihai halini vereceğiz' diye konuştu.