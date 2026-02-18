Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Ramazan ayının ruhuna dikkat çekerek, ibadet, yardımlaşma ve manevi arınma çağrısında bulundu.

ANKARA (İGFA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, Ramazan ayı dolayısıyla yayımladığı mesajda, 'Çağın baş döndürücü hızıyla savrulan zihinlerimizi teskin etmek, bunalan gönüllerimize inşirah vermek, kulluk yönündeki istikametimizi tahkim etmek için Ramazan-ı Şerif'i en iyi şekilde değerlendirmeliyiz' ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Arpaguş, Ramazan'ın bir Kur'an ayı olduğunu vurgulayarak, yüce kitabın insanlık için hidayet, rahmet ve şifa kaynağı olduğunu belirtti. Bin aydan daha hayırlı olduğu bildirilen Leyle-i Kadir'in de bu ayda yer aldığını hatırlatan Arpaguş, Ramazan ayının oruç, namaz, itikaf, fitre ve zekât gibi ibadetlerle ruhu arındırma ve nefsin terbiyesi için fırsat sunduğunu dile getirdi.

Başkan Prof. Dr. Arpaguş, Ramazan boyunca kalplerin yumuşatılması, zihinlerin berraklaştırılması ve vicdanların hassaslaştırılması gerektiğini belirterek, yardımlaşma, dayanışma ve paylaşma bilincinin güçlendirilmesi çağrısında bulundu.

Mesajında ayrıca mazlum ve mağdur coğrafyalardaki kardeşlerin de dualar ve iyiliklerle desteklenmesi gerektiğini ifade etti.